Prosegue anche nella stagione 2022-2023 l'appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 14a giornata di Serie A.



Napoli-Empoli 2-0

Pairetto (Var: Fabbri) 4

"L'unica cosa corretta è il doppio giallo a Luperto, ma la gestione della partita è stata pessima. Il rigore su Osimhen non c'era, è stato solo piccolo tocco che non mi è sembrato tale da giustificare il fischio: non sono d'accordo né con Pairetto, né con Fabbri che gliel'ha confermato".



Spezia-Udinese 1-1

Piccinini (Var: Marini) 5,5

"Troppi ammoniti e diverse decisioni che non mi hanno convinto".



Cremonese-Milan 0-0

Rapuano (Var: Di Paolo) 6,5

"L'ha tenuta bene, sta crescendo offrendo sempre più garanzie. Chiude con sei cartellini gialli una gara difficile con la seconda in classifica in trasferta. Gusto annullare il gol a Origi".



Lecce-Atalanta 2-1

Aureliano (Var: Nasca) 6

"Porta a casa una buona direzione tenendo sotto controllo una partita difficile. Non brilla particolarmente, ma si conferma un arbitro affidabile".



Sassuolo-Roma 1-1

Ayroldi (Var: Abisso) 5

"Non mi è piaciuto l'eccessivo numero di ammonizioni per una partita che avrebbe dovuto essere gestita meglio. Per dare un giallo a Mancini ha fermato una ripartenza importante del Sassuolo, questo è un errore grave. Corretto non fischiare il rigore a Zaniolo per il contrasto con Ayhan".

La Penna (Var: Fourneau) 6"Porta avanti bene una gara intensa che tiene sempre in pugno, pur non brillando. Mi sento di assolvere la guardalinee Trasciatti che alza la bandierina sul gol di Jovic: è giusto che il Var abbia richiamato l'arbitro per concedere il gol, ma era una situazione complicata da vedere a occhio nudo".Colombo (Var: Mazzoleni) 5,5"Non arbitra male, però sbaglia a valutare due episodi: il fallo di Lucumì su Lautaro dal quale nasce il secondo gol dell'Inter (punizione di Dimarco, ndr) per me non c'era; non ha visto neanche il fallo di mano di Sosa che poi gli segnala il Var".Massa (Var: Abbattista) 6"E' una gara difficile, la tiene bene e con la sua personalità si risparmia qualche giallo".Di Bello (Var: Guida) 5,5"Da regolamento è stato giusto non fischiare il rigore ai gialloblù per tocco di mano di Danilo, perché il contatto col braccio arriva all'improvviso e in modo inatteso; ma il braccio è molto lontano e per me sarebbe stato penalty. Bisogna cambiare immediatamente questa regola. Giusto togliere il rigore al Verona per il contrasto Bonucci-Verdi: il difensore bianconero anticipa l'avversario. Ok il rosso ad Alex Sandro, ma in generale da uno come lui ci si aspettava qualcosina in più".Santoro (Var: Banti) 6"Non lo penalizzo per il fuorigioco non visto sul gol di Petagna, parliamo di quattro centimetri... Poteva esserci un rigore per i biancocelesti per il contatto tra Lazzari e Ranocchia, e manca un giallo a Izzo nel litigio con Casale".