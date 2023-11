È continuato anche nella stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostraL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguitoLa Penna (Var: Serra) 6"Gara discreta, rimane qualche dubbio sul contatto Orsolini-Luisa Alberto".Sozza (Var: Irrati) 7"Gara molto buona, l'arbitro è sempre presente nel vivo del gioco e lascia correre nella giusta misura".Sacchi (Var: Abbattista) 5,5"Il rigore assegnato ai bianconeri è molto generoso".Rapuano (Var: Valeri) 6"Buona direzione, ma l'assistente Liberti commette un grave errore non segnalando il fuorigioco di Olivera poco prima del gol del Napoli. Dopo quell'episodio è ripartita una nuova azione, quindi il Var non poteva intervenire".Collu (Var: Meraviglia) 7"Ottimo debutto, lascia giocare e vede bene falli e ammonizioni".Guida (Var: Mazzoleni) 5,5"Non è in grande spolvero, si perde un rigore per la squadra di Ranieri per un fallo su Luvumbo".Colombo (Var: Maggioni) 6"Non vede il rigore per i giallorossi, ma arriva il Var in suo soccorso".Chiffi (Var: Marini) 7,5"Grande direzione, è sereno e quasi invisibile. Non sbaglia quasi nulla, anche se per essere impeccabile gli manca un giallo a Gonzalez e si perde un fuorigioco di rientro di McKennie".Manganiello (Var: Gariglio) 6,5“Bene la collaborazione col Var in due occasioni: prima su gol convalidato a Çuni e poi sull’annullamento del secondo a Caputo”.Ferrieri Caputi (Var: Paterna) 7“Ottima direzione, continua la crescita. Forse si perde un giallo a Berardi ma nel complesso gestisce bene la gara”.