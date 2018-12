Prosegue anche nella stagione 2018-2019 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: “Partita dal coefficiente di difficoltà altissimo. Due gli episodi dubbi nell’area della Juve di cui a fine match si è lamentato Mazzarri. Il primo è: il brasiliano tira giù l’avversario, ma anche il granata si aggrappa alla sua maglia all’altezza del braccio destro.Come abbiamo avuto modo di capire in questa prima parte di stagione, però,che è interpretata nel senso di episodi sfuggiti all’arbitro (come nei tocchi di mano oggetto di Var). Solo così si può spiegare il mancato intervento del Var. Pochi istanti dopo, Belotti salta,ma il contatto pare lievissimo.- che vede e valuta il contrasto da vicino -Nessun dubbio invece sul penalty assegnato alla Juve: Ichazo stende Mandzukic nell’area di rigore del Torino”.: “Al 29’ angolo di Brozovic e Fofana colpisce il pallone col braccio. I giocatori nerazzurri protestano, Abisso lascia proseguire e viene poi richiamato dal Var”.: “Al 50’, quasi allo scadere del recupero, c’è una spinta evidente con entrambe le braccia e una gamba di Florenzi ai danni di Pandev nell’area di rigore della Roma. L’arbitro Di Bello lascia proseguire, il Var inspiegabilmente non interviene”.: vedi sopra.: “Corretta la chiamata di Calvarese: il rigore per l’Inter è netto, l’intervento col braccio di Fofana è maldestro ed evidente”.: vedi sopra.: “A Roma l’hanno fatta grossa Di Bello e Chiffi. Manca un calcio di rigore netto per il Genoa. La spinta di Florenzi è netta, si tratta di un errore evidente e molto grave”.: vedi sopra.della sedicesima giornata (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):: Doveri 6 (Var Mariani). “Maran protesta perché forse pensa che il fallo da cui scaturisce il gol dell’1-0 di Milik su punizione sia stato fischiato a Barella, invece è di Andreolli su Mertens e c’è tutto”.: Giacomelli 6 (Var La Penna). “Biraghi nel primo tempo segna di testa su cross di Chiesa dalla destra: l’arbitro annulla per fuorigioco, il Var La Penna conferma dopo un lungo controllo”.: Abbattista 6 (Var Pasqua).: Abisso 6 (Var Calvarese).: Di Bello 5 (Var Chiffi).: Pairetto 6 (Var Piccinini). “I giocatori della Samp protestano con Pairetto per un tocco in area con braccio molto largo di Rigoni, ma il controllo al Var mostra un fuorigioco precedente di Quagliarella. Giusto non fischiare il rigore”.: Banti 6 (Var Massa).: Guida 6 (Var Mazzoleni).