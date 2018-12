Prosegue anche nella stagione 2018-2019 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: “Manca un rigore per parte alla fine del match.Tra tante gambe che gli impallavano la visuale, l’arbitro Rocchi non ha visto il contatto a velocità normale.e il Var doveva intervenire perché in presenza di un “chiaro ed evidente errore di Rocchi., il rigore è evidente e la scelta dunque corretta. L’ultimo episodio del match arriva al 41’ della ripresa, quandoIcardi ha la possibilità di calciare, Manolas con una spallata molto forte gli impedisce di farlo:: nel giudizio va valutato il coefficiente di difficoltà della partita e il modo in cui in campo sono state accettate le decisioni in campo (anche quelle errate)”.: “Al 23’ della ripresa l’episodio che cambia il match: l’arbitro Calvarese viene richiamato dal Var Valeri per rivedere un intervento con le mani di Bastoni che nessuno in campo aveva visto”.: vedi la spiegazione sopra.: “Il difensore del Parma, ingannato dal movimento di Cutrone, respinge il pallone con un goffo bagher.”.: vedi la spiegazione sopra.: vedi la spiegazione sopra.della quattordicesima giornata (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):: Maresca 6 (Var Aureliano).: Orsato 6,5 (Var Massa). “Giusto non concedere rigore alla Juve nel primo tempo per il mani di Biraghi su cross di De Sciglio: la palla prima tocca la schiena, poi il braccio d’appoggio del difensore durante la scivolata. Corretto anche non concedere il rigore chiesto da Cristiano Ronaldo per il braccio largo di Pezzella: il portoghese si lascia cadere a terra troppo platealmente. Giusto anche concedere il rigore alla Juventus per il mani di Edimilson su cross di Mandzukic: il pallone prima sfiora il ginocchio del centrocampista, ma il braccio è troppo largo per non essere punito. In questo frangete, il leggerissimo tocco di ginocchio non giustifica la posizione del braccio. Forse ha superato la delusione del Mondiale: sta tornando il vero Orsato”.: Serra 6 (Var Banti). “Al 40’, l’arbitro estrae il secondo giallo a Barella che interviene da dietro su Chibsah: corretta l’espulsione per somma di ammonizioni. Serra dimostra personalità in questo frangente”.: Calvarese 5,5 (Var Valeri). “: Calhanoglu non impalla la visuale di Sepe, che non perde mai il contatto visivo con il pallone”.: Rocchi 6 (Var Fabbri).: Abisso 6 (Var Chiffi).: Guida 6 (Var Piccinini). “Al 21’ il Var interviene per annullare il gol realizzato da Duncan in evidente posizione di fuorigioco. Brutta svista del guardalinee Caliari”.: Mazzoleni 6 (Var Manganiello).: Mariani 6 (Var La Penna). “Corretta l’espulsione di Romulo: in due minuti commette due falli da ammonizione, il primo su Ansaldi e il secondo su Meité. C’è anche il rigore assegnato al Torino: Sandro aggancia il piede di Iago Falqué in area di rigore. Nel finale, poteva starci il rosso a Zaza per il fallaccio su Romero”.