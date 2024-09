Getty Images

Chiesa allo Sporting Dubai Football Club: ufficiale, va in prestito

18 minuti fa



Un altro Chiesa lascia la Serie A e si accasa all’estero. Come Federico, passato al Liverpool, anche Mattia cambia squadra. Stiamo parlando, come detto, di Mattia Chiesa, portiere classe 2000 dell’Hellas Verona. Il suo vecchio club ha comunicato in queste ore il suo trasferimento in prestito fino al 30 giugno 2025 allo Sporting Dubai Football Club.



Chiesa ha cominciato in Serie D con l’Ambrosiana. Nel 2018 il suo cartellino è passato al Verona, dove ha giocato perlopiù in Primavera ed è stato convocato, senza mai esordire, per gare di Serie B. Nel 2019 ha militato nel Virtus Verona, nel 2021 al Trento, nel 2023 al Mantova, prima di quest’esotica avventura.