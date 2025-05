Goal ed emozioni: Inter-Barcellona è stata una partita memorabile

Redazione Calciomercato

Abbiamo assistito a unaE non capita spesso che partite con una posta in palio così alta regalino uno spettacolo del genere. E (anche) per questoNon solo per i 7 goal segnati e non solo per le emozioni derivanti dai continui ribaltamenti. Ma perché è stata molto di piu. Quella di San Siro è stata una sfida giocata su ritmi elevatissimi, che ha regalato giocate da urlo e occasioni da goal in serie e, soprattutto, ha visto i suoi p. Insomma, anche chi ha dovuto sborsare parecchio per assicurarsi un biglietto al “Meazza” adesso potrà autocompiacersi per

Perché Inter-Barcellona, appunto, è destinata a diventareE chi c’era, a voler impreziosire la serata, si è fatto sentire eccome: sia il pubblico di fede blaugrana che quello nerazzurro non hanno mai smesso di incitare le rispettive squadre anche nei momenti più difficili.La doppia sfida tra Inter e Barcellona è stata anche, qualora ce ne fosse stato bisognoUn giocatore totale, capace sempre di fare la scelta giusta, bello da vedere e concreto: in poche parole,

Ma quella del Meazza è stata anchancora una volta decisivo in zona goal. Ma è stata soprattutto una di quelle serate che, al netto di fedi calcistiche, simpatie e “gufate”, fa bene al gioco del calcio.