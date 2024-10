Chiesa flop in Premier League, possibile addio al Liverpool a gennaio: ecco chi lo può prendere

Redazione Calciomercato

era arrivato alcon un entusiasmo contagioso e tanta voglia di misurarsi in quella che viene descritta con l’elite del calcio europeo: la. Favorito anche dalla conoscenza della lingua, Federico si aspettava un impatto diverso con i Reds: solo 78 i minuti giocati fin qui, meno che una partita. Poco, troppo poco. Il quadro si fa ancora più che preoccupante se si considera che 58 di questi minuti sono stati giocati, nell’unica partita da titolare, in Carabao Cup, ovvero la competizione meno importante.

Chiesa è molto indietro rispetto ai compagni secondo il tecnico Slot che non ha usato giri di parole per descrivere il momento dell’ex Juventus. Il rischio, molto concreto, è quello di arrivare alla riapertura del calciomercato invernale con la medesima situazione.L’orgoglio e l’ambizione sono due caratteristiche caratteriali di Chiesa che rimane convinto di potersi imporre al Liverpool. Molto probabilmente cercherà un confronto con Slot per chiarire il suo ruolo in squadra. Federico potrebbe tornare sul mercato?Cifre che potrebbero essere sostenibili solo da squadre inglesi.

Un Chiesa da rilanciare potrebbe diventare una scommessa da fare per tante italiane. Magari in prestito con parte dell’ingaggio coperto dal Liverpool. Ci pensa il, potrebbe diventare una opzione per il. Prima, però, servirà avere una linea precisa da parte del club inglese.