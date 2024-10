Zero gol, nessun dribbling e problemi fisici: Chiesa si è perso a Liverpool

Getty Images

questo è quanto ha pagato il, in estate,L’investimento, anche in termini di fiducia, non sta pagando e l’ex esterno bianconero non riescein cui è entrato da ormai diversi anni. I Reds e la Premier League avrebbero dovuto dargli lo slancio per la rinascita, ma, finora, non giustificando la spesa fatta dagli inglesi.Nelleda quando è arrivato,a causa anche dei problemi fisici che ne stanno condizionando l'ambientamento. Nell’ultima con ilnon è stato convocato da Arne Slot, così come in quella precedente di Premier League con ilL’ultima – nonché unica – presenza in Premier League risale: 18 minuti senza incidere. Ha, poi, all’attivo anchee l’unica partita da titolare contro. Per lui 59 minuti e un assist, prima di non mettere più piede in campo nel mese successivo.

Negli appena, che certificano le difficoltà anche fisiche dell’esterno classe 1997,come si evince dai dati di SofaScore. Il contrario di quanto accadeva l'anno scorso con laCon i bianconeri ha giocato principalmente. Da evidenziare, poi, la zona di incidenza dell’esterno, che haChiesa, quindi, nei minuti giocati è rimastoe questo, sicuramente, ha inciso sulla sua poca pericolosità. Un’altra differenza con l’anno scorso, dove la sua mappa dei tocchi ha messo in evidenza

Il dato che più salta all’occhio in questi due mesi di LiverpoolHa cercato di, senza riuscirci ed è strano pensando che, nei suoi tempi migliori, questo era uno dei pezzi forti del repertorioGli highlights più importanti rimangonoproprio nell’unica presenza in campionato, eper il gol di Diogo Jota.Oltre ai pochi minuti e all’assist, ci sono state le tribune e i problemi fisici una posizione in campo molto arretrata, che non ha certo contribuito a valorizzare l'esterno. Nel Liverpool in testa sia alla Champions che alla Premier,Slot, prima della partita con il Bologna del 2 ottobre, aveva parlato in questi termini delle condizioni dell'esterno, senza fare chiarezza sulla natura del problema:, è successo tutto solo ieri. Non mi aspetto uno stop molto lungo, ma per questa partita non sarà a disposizione e dovremo vedere se riuscirà a recuperare per sabato. Nella peggiore delle ipotesi tornerà. Al rientro - ancora da definire - Chiesa cercherà di convincere Slot a dargli più spazio per dimostrare di valere l'investimento fatto dai reds.