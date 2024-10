Liverpool, Chiesa via in prestito? Tre big di Serie A interessate

Getty Images

. Con il Liverpool, l’esterno offensivo classe 1997 ha messo insieme solamente tre presenze. L’ex Juventus non fa parte delle rotazioni del tecnico dei Reds Arne Slot anche per una condizione fisica non ottimale per i ritmi e i livelli della Premier League. La situazione ha incentivato le speculazioni sul prossimo futuro dell’attaccante, con la possibilità di un ritorno in Serie A per ritrovare minutaggio e fiducia nelle proprie qualità., come riportato da Caught Offside,

Intanto, l’allenatore dei Reds ha così chiarito la posizione di Chiesa nella rosa: “Non ci ho mai pensato. Per lui adesso la priorità è rimettersi in forma. Stiamo cercando per lui il modo giusto per farlo e sono sicuro che accadrà, anche se finora non è stato perfetto”.