Lava avanti dritta sul mercato e mette in agenda un altro colpo, che ormai sembra sempre più vicino. Mentre per la mediana si continua a giocare la partita Koopmeiners, per il ruolo di esterno destro d'attacco il nome in pole position rimane quello di. Una strada che nelle ultime ore si è scaldata ulteriormente, tanto che i bianconeri sono oggiSul lato giocatore la situazione appare ben incanalata. La Juventus ha infatti un, per un contratto da circa, mezzo milione in più di quanto percepisce attualmente alla Fiorentina (dove è il calciatore più pagato). Rimangono, ma una prima idea di accordo c'è e questa sarà una chiave importante nelle mani della Juve per la prosecuzione della trattativa.

Per arrivare alla fumata bianca definitiva, tuttavia, andrà trovata la quadra con la Fiorentina. In questo senso, le parti sono al lavoro per. Una trattativa impostata su unche porterebbe la cifra totale poco. Come possibile chiave per sbloccare l'affare, nei giorni scorsi si era parlato anche dell'eventuale inserimento di Weston McKennie come contropartita, altro tema di discussione che entrerà nei successivi confronti tra le due parti (anche se in questo senso la Viola è frenata dall'alto ingaggio dell'americano). Intanto, la Juve si avvicina all'accordo totale con il giocatore, in una trattativa che procede spedita.