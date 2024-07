Juventus-Chiesa, la giornata-verità: incontro e primo allenamento con Thiago Motta, ecco come è andata

Getty Images

Ancora in standby. Sebbene le direzioni siano sempre più segnate: Federico Chiesa e la Juventus sono oggi due rette parallele, è impossibile che s'incrocino a un certo punto, a meno che qualcuno non curvi intenzionalmente. E cioè:Difficile pure questo.Intanto, questa mattinaha incrociato. Non è trapelato granché dalle mura della Continassa, ma immaginiamo un saluto e quattro chiacchiere, tanto attese e in particolare dall'esterno. Chiesa è rientrato al lavoro mercoledì scorso e quasi una settimana dopo si è ritrovato a fare più concretamente i conti con la sua situazione.

Situazione che gli sarà stata ribadita in questa lunga giornata vissuta alla, tra il caldo che picchia quasi quanto le incertezze che incombono sull'esterno.. E' infatti l'unico giocatore - tra quelli considerati pienamente in uscita -, a fare gli esercizi fisici come le esercitazioni tattiche. Una situazione che la Juve aveva previsto anche per Matias, poi andato allada lì a qualche giorno.Il motivo è molto semplice e non ha bisogno di un teorema per essere capito: l'obiettivo di Giuntoli e della dirigenza è quello di tutelare un asset societario.Anzi: la base è fissata sui 25 milioni di euro e i potenziali acquirenti dovranno capire come e quanto i bianconeri non abbiano intenzione di fare marcia indietro. L'obiettivo di questi giorni è capire cosa possa arrivare dalla Premier League, meta preferita dell'ambizioso Federico. Chelsea e Tottenham, di cui si parla in queste ore, risolverebbero una grana per tutti.