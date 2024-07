Juventus, Chiesa può finire in Premier League: l'agente è a Londra, si attende l'offerta

Getty Images

. L'attaccante italiano, in scadenza nel 2025, oggi avrà un colloquio con Thiago Motta , ma l'idea della Juventus è quella di trovargli una sistemazione sul mercato. Complicato in Italia, dove Roma e Napoli non sono andati oltre un sondaggio e l'Inter valuta il suo profilo solo a parametro zero, più facile all'estero, in Premier League, meta gradita dall'ex viola.per diversi summit di mercato. E non è da escludere che possa tornare a Torino con una proposta.

La Juventus, non una cifra esagerata per i club inglesi, che hanno una disponibilità economica maggiore rispetto a quelli di altri campionati. Chiesa in Inghilterra ha diversi estimatori, la Juve si aspetta un'offerta nei prossimi giorni. Come riporta il Corriere dello Sport il Manchester United aveva mostrato interesse, ma nonostante si fosse pensato a uno scambio con Sancho, l'interesse non è progredito. Ora ci pensano Chelsea e Tottenham, serve però andare oltre le parole.