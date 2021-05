Federico Chiesa regala la Coppa Italia alla Juventus con il suo gol all'Atalanta, al termine dell'incontro è intervenuto a Rai Sport: "E' stata una finale intensissima. Dobbiamo dare merito all'Atalanta che ha fatto una grandissima finale, ma la Juve in questo ha tanta esperienza e anche stasera lo abbiam dimostrato portando a casa il trofeo".



LA RIPRESA - "Siamo rientrati in campo con tanta intensità contro un'Atalanta che in genere accelera, oggi lo abbiamo fatto noi e abbiamo vinto".



BUFFON - "Prima della partita h detto a Gigi che ha vinto tanti trofei anche con mio padre ed era l'ora di vincerne uno insieme. Ci siamo riusciti e non so descrivere quello che provo. Si capisce la leggenda che è Buffon, ci mancherà tantissimo".



PUBBLICO - "E' stato bellissimo per tutti, per quelli che in questi mesi hanno sofferto. Noi calciatori siamo protetti, ma ci sono persone fuori che hanno sofferto e stanno soffrendo: è un premio per gli sforzi fatti in questi mesi difficili".