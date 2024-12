Chiesa, Premier troppo intesa: spunta il Napoli

, attaccante classe 1997 del Liverpool, secondo quanto riportato da Repubblica potrebbe presto tornare in Italia. L'ex attaccante della Juventus non si è ambientato al meglio in Premier League, dove, fin qui, ha giocato pochissimo sotto la guida di: per il classe 1997, per ora si contano 3 gettoni, per un totale di soli 78 minuti in campo, e un assist.Secondo Repubblica,, che, soprattutto in vista della prossima stagione, potrebbe presentare un'offerta ai Reds, viste anche le grandi difficoltà a trovare un accordo con Khvicha Kvaratskhelia per il rinnovo di contratto.

Rispetto al rapporto di Chiesa con la Premier League, ricordiamo le parole pronunciate da Slot un mese fa: "È arrivato in un campionato che va a un'altra intensità".