Chiesa: "Pronto per il Liverpool, dispiace lasciare così la Juventus ma non vedo l'ora"

lascia la Juventus e parte in direzione: è sfumato, infatti, il passaggio al Barcellona, che pure aveva con l'esterno una bozza di accordo sui termini economici, ma non ha trovato margine di manovra per l'inserimento in rosa. Dunque ha avuto successo l'inserimento dei Reds, che hanno avuto la meglio con un'offerta di“Pronto a cominciare questa nuova avventura, volevo salutare i tifosi bianconeri. Grazie per l’affetto e per questi anni, vi porterò nel cuore e grazie alla Juventus.. Sono davvero felice e non vediamo l’ora io e la mia famiglia”, sono state le parole di Chiesa al momento della partenza verso l'Inghilterra.

Fin dall'arrivo dia Torino, era chiaro che Chiesa non sarebbe stato centrale nei piani della nuova Juventus. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, dopo il ritiro in Germania al quale il figlio d'arte non aveva preso parte per via del suo matrimonio, è arrivata la comunicazione sullo. Da quel momento, solo accostamenti, il più suggestivo dei quali all'Inter per un trasferimento a zero nel 2025, ma nulla di concreto fino a Barcellona-Liverpool negli ultimi giorni.La fascia sinistra del Liverpool è territorio di Luis Diaz e Gakpo, mentre la destra è occupata da Momo Salah. Sarà difficile trovare spazio, con anche Nunez, Jota e Szoboszlai a intasare il fronte offensivo, ma le competizioni sono tante e le occasioni non mancheranno nel 4-2-3-1 di Slot.