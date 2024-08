Chiesa-Roma: si apre uno spiraglio. La possibile offerta e il nodo ingaggio

Due anni fa, l’anno scorsoe ora (forse). La Roma ci ha preso gusto e va a caccia di occasioni di mercato. Quella di portare l’esterno della Juventus nella Capitale è ghiotta. Il giocatore è ai margini e non rientra nel progetto di Thiago Motta. L’allenatore ex Bologna lo ha tenuto fuori nel test amichevole col Brest: “Deve trovare una soluzione”. Per questo l’agente sta avendo contatti con diverse squadre, tra cui la. I giallorossi a giugno erano in pole per Chiesa, ma l’esterno dopo l’Europeo ha rifiutato l’offerta e Ghisolfi ha deciso di virare su. Ora il sogno è di averli entrambi in squadra, ma non sarà semplice. Su di lui ci sono anche Inter e Napoli e il club giallorosso ha prima bisogno di vendere. I prossimi giorni saranno caldi ed è previsto anche un summit con Ramadani. Sul tavolo non solo Chiesa, si parlerà anche di. Ora Federico valuta tutte le opzioni sul tavolo.

– Danieleè stato chiaro dopo la partita contro l’Olympiacos: “Stiamo cercando esterni alti”. Federico Chiesa piace molto al mister che nella giornata di ieri ha anche messo ‘like’ ad un post su Instagram del giocatore. Il primo rifiuto del giocatore a Trigoria non è piaciuto, ma adessopuò tornare alla carica. Un mese fa il ds francese era pronto a mettere sul piatto 20 milioni più bonus. Lo strappo definitivo con la Juventus (è stata anche tolta la sua maglia dagli store) ha fatto scendere ancora la sua valutazione: ora i bianconeri. Il problema resta l’ingaggio. I Friedkin hanno cambiato decisamente rotta facendo partire giocatori con stipendi alti e investendo di più sui cartellini. L’acquisto diandrebbe contro questa nuova politica poiché l’esterno azzurro ad oggi percepisce 5 milioni più bonus. La trattativa non sarà semplice ma uno spiraglio c’è.

– Thiago Motta ha lasciato fuori dal progetto Federicoha chiesto alla società due esterni d’attacco. Uno è Galeno, mentre l’altro potrebbe essere. Il Faraone piace molto al mister bianconero e potrebbe rientrare nella trattativa per l’ex Fiorentina.