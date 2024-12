Chiesa torna in campo con il Liverpool dopo quasi tre mesi

Getty Images

Dopo quasi tre mesi. L’allenatore del Liverpool Arne Slot l’ha fatto entrare nel secondo tempo della partita di Coppa di Lega in casa del Southampton. L’attaccante classe ‘97 ha giocato tutta la ripresa, entrando al posto di Alexander-Arnold piazzandosi largo sulla fascia destra. L’ultima partita dell’ex juventino è stata il 25 settembre, anche in quel caso in Coppa di Lega, con un assist contro il West Ham. A inizio dicembre ha segnato con l’Under 21, ma la prima squadra non l’aveva più vista.

- I Reds hanno vinto 2-1 grazie alle reti di Nunez ed Elliot, Chiesa è entrato sul 2-0 per la sua squadra e nella ripresa è arrivato il gol dell’ex Aston Villa Archer che ha accorciato le distanze. Chiesa è stato spesso al centro dell’azione, cercando più l’assist per i compagni che il gol personale: ha provato qualche imbucata con passaggi filtranti, sulla fascia si è dato da fare recuperando anche palloni in fase difensiva.

- Prima della gara col Southampton l’allenatore dei Reds Arne Slot ha parlato delle condizioni di Federico Chiesa, spiegando il perché in questa parte di stagione ha trovato poco spazio: “So che ha bisogno di giocare, ma il problema è che se non scende in campo da cinque/sei mesi è difficile per un allenatore dargli dei minuti; non sai cosa aspettarti., perché facendo solo allenamenti non è uguale. Se giochi in una squadra che sta lottando per il campionato o in Champions non è facile trovare spazio”.