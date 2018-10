C'è una partita che sarà seguita con grande attenzione dagli addetti ai lavori di mezzo mondo in questa nona giornata di Serie A e no, non stiamo parlando del derby di Milano fra Inter e Milan. Le due società milanesi saranno protagoniste in campo a partire dalle 20.30, ma è la sfida dell 18 ad aver richiamato al lavoro numerosi scout e operatori di mercato (tra l'altro anche di Inter e Milan). Al Franchi andrà in scena Fiorentina-Cagliari e tanti osservatori saranno presenti allo stadio per continuare ad osservare la crescita di due talenti che animeranno il prossimo mercato.Compagni di Nazionale e avversari in campo questa sera Fiorentina-Cagliari è anche e soprattutto una sfida a distanza fra. I due talenti classe 1997 hanno dato prova di personalità e carattere nel doppio impegno della Nazionale guidata da Roberto Mancini e ora sono chiamati a trascinare verso i rispettivi obiettivi i propri club.E secondo la Gazzetta dello Sport saranno presenti allo stadio numerosissimi osservatori che continueranno nel proprio lavoro di stilare report e giudizi sulla crescita dei due ragazzi. Fra i club di Serie A ci sonofortemente interessate ad entrambi, ile laa hanno puntato il centrocampista sardo mentre laavrà occhi solo per l'esterno viola. Dall'estero sono attesi scout dalla Premier inglese e dalla Ligue 1, conin prima fila per Barella, e dalla Bundesliga e dalla Liga conin coda per Chiesa.Attenzioni meritate e che, ovviamente, faranno la felicità dei presidenti. Le valutazioni di mercato e dei cartellini dei due giocatori sono ovviamente schizzate alle stelle.dopo il no agli oltre 40 proposti in estate dal Napoli, mentre Barella è arrivato a quota 45 dopo i no alle proposte estive di Inter e Monaco che non superavano quota 25/30 fra parte fissa e bonus. Cifre record per giocatori dal futuro assicurato e avversari per un giorno.