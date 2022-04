Per fortuna ,finora, la, e auguriamoci non avvenga mai così come speriamo finisca pure quella in Ukraina, di sicuro però nel nostro calcio una tempesta sarebbe di sicuro scoppiat: ca va sans dire,Mi riferisco al, alr e, buon ultimo,Quattro casi che avrebbero sicuramente fatto parlare media & addetti ai lavori diinvece , dopo magari un po’ di trambusto a caldo, sono passati tutti in cavalleria.nonostante la sua squadra sia quella che ne sta traendo più vantaggio di tutte da questi errori marchiani, mentrein linea col solito atteggiamento distaccato di casa madre bianconera.Faccio un esempio, in modo da contestualizzare meglio questa mia affermazione:uno di loro titolò in prima paginacon tanto di rinforzo polemico nel catenaccio (“ira di Inzaghi, sotto accusa il caos nell’uso della tecnologia”) mentre invece, dopo gli altrettanto discutibili episodi della gara di ritorno, il titolo è stato “Si, l’Inter c’è”. Asciutto e asettico, come se nulla fosse capitato quella sera a Torino., una delle performance variste più farsesche dell’intero torneo: tiro diretto in porta di Pellegrini deviato dalla schiena di Rabiot e palla che finisce in rete. A Lissone hanno visto una deviazione di braccio del francese e detto all’arbitro Chiffi di annullare. Ma le immagini erano chiare tanto quelle, la settimana prima, del doppio intervento falloso, in area, di Bastoni su Zakaria: nel caso in questione, si è visto nitidamente il centrocampista juventino girarsi e raccogliere entrambe le braccia sul petto , proprio per evitare di colpire il pallone.C’è scritto: una rete viene annullata quando “un giocatore segna direttamente con un tocco di mano o braccio, anche se accidentale”. L’applicazione non dovrebbe essere pedissequa ma ragionata, ovvero, il tocco di mano o braccio nitido, la deviazione palese, non supposta. Rabiot ha deviato la palla col gomito? Non è chiaro, anzi, non sembrerebbe proprio. Ma per non sbagliarsi, ed evitare polemiche a fine gara, Chiffi e Valeri hanno preferito annullare.L’episodio non ha avuto strascichi solo perché, alla fine, la Juventus ha vinto, ed il primo ad evitare di parlarne è stato proprio Allegri., e se, a questo punto, non sia diventata superflua la presenza di 4 direttori di gara in campo, considerato che a decidere sono sempre e solo gli arbitri delegati al Var. Le cui decisioni diventano insindacabili. Si fa come impongono loro da Lissone e non si transige, anche quando la svista è evidente. Come appunto nel caso di Rabiot.Non era questo l’uso che avremmo desiderato della tecnologia, ma l’impressione resta quella iniziale: