agli Europei: dei vecchi bolliti che di sicuro ci avrebbero fatto perdere il torneo, e altri commenti su questi toni. Invece sono stati tra i principali artefici della vittoria finale.A servire su un vassoio d’argento ai soliti noti il pretesto per attaccare i 2 centrali difensivi azzurri è stato infatti. “Il tour del virus” come l’ha prontamente definito qualche testata. Perché con la variante delta del covid ancora in circolazione, il rischio di un aumento esponenziale dei contagi veniva dato per automatico.Ovviamente, su chi è ricaduta la colpa? Bonucci e Chiellini. Colpevoli , in particolare il primo, di aver insistito coi responsabili dell’ordine pubblico affinché si permettesse il giro per Roma degli azzurri.“nonostante – ha rimarcato Piantedosi- il grandissimo lavoro svolto nelle precedenti settimane dalle forze dell’ordine per scongiurare assembramenti”. Infatti abbiamo assistito in pressoché tutte le città d’Italia a caroselli no-limits, Roma compresa.Aggiungo, se tanto non lo si sarebbe potuto utilizzare? E perché portarlo poi fino davanti al Quirinale, essendo stato pattuito – come sostiene il prefetto romano - che non ci sarebbe stato nessun tour nell’Urbe della squadra azzurra? Sono davvero bastate le insistenze di Chiellini e Bonucci per far saltare le disposizioni imposte dall’autorità prefettizia in accordo col Viminale?. Però alle prossime elezioni io voterò Bonucci.