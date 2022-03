Mi sono rifiutato di guardare Turchia – Italia, una delle partite più inutile della storia del calcio, azzurro e mondiale. E questo nonostante mi ritenga molto patriottico (che non significa sovranista) e amante del tricolore, maVi dirò di più: non ho voluto guardare la gara con la Turchia anche per evitare di dover vedere sgambettare sulla pelouse anatolica con la maglietta azzurra addosso ancora una voltaIl capitano, certo, l’eroe dell’Europeo, il professore universitario della difesa, tutto quello che volete, ma anchequalche partita. essendo saltata la possibilità di disputarci insieme l’ultimo mondiale della carriera, peròe quel qualcuno potrebbe essere solo, che invece pare assecondarne la cocciuta volontà di giocarci ancora. Perché, penso sia questa la ratio, non si può impedire ad un calciatore che tanto ha dato alla Juventus il legittimo desiderio di giocare per la squadra della propria nazione.se non ci fosse di mezzo una condizione fisica parecchio precaria che, solo nella stagione in corso, l’ha tenuto lontano dal campo 71 giorni, facendogli saltare ben 15 partite conperché c’è una bella differenza quando lì dietro gioca Giorgio oppure un altro al suo posto.. Però il CT se lo porta lo stesso, e appena può lo schiera titolare. Anche in partite inutili come quella appunto con la Turchia, dove lo ha tenuto dentro per un’ora e mezza e ha fatto stare il sottoscritto in apprensione per tutto il tempo, anche se – ribadisco - la partita non la stavo vedendo.Me lo ripetevo di continuo nella testa, e appena un amico mi ha comunicato che alla mezzora del 2° tempo era stato sostituito, non ho esclamato “meno male!” ma ho chiesto :perché quando trattasi di Chiellini pensi subito al peggio. Adesso bisogna incrociare le dita, sperando che da qui a domenica non abbia qualche risentimento,ma a quanto pare il problema non se lo pone proprio: mondiale o non mondiale, lui la sua partita con l’Italia se l’è voluta giocare lo stesso, anche se non valeva una cippa. Perché l’Italia e l’Italia.Tanto, abbastanza o poco? Ricordo che la scorsa estate alla Continassa sacrificarono sull’altare del bilanciorinnovandogli il contratto per un altro biennio. Per utilizzarlo con la Juve, o consentirgli di andare ancora in Nazionale?col Chelsea, uscendo immediatamente per ennesimo infortunio muscolare. Tutte le altre le ha saltate, comprese le ultime due col Villareal. Però a Konya c’era.Poi però Giorgio non rescinderai mica il contratto con la Juve e te ne emigrerai in Usa, eh!