Giorgio Chiellini si avvicina all'addio dalla Juve. Domenica contro l'Inter o comunque alla prossima partita che disputerà, supererà Gaetano Scirea al terzo posto dei bianconeri con più presenze nella storia. Ma senza Mondiale prende sempre più quota la fine della sua incredibile avventura juventina, che poi riprenderà in futuro dietro la scrivania. Ritiro o Mls sono opzioni concrete, non è da escludere una permanenza ma è complicata, la Juve in tal caso vorrebbe che anche lui rimodulasse l'ingaggio con bonus a rendimento.