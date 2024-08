Atalanta, i tifosi contro Koopmeiners: "Ingrato, ora via da Bergamo". Cosa succede con la Juventus

Getty Images

Non volevano crederci i tifosi dell’Atalanta quando nella tarda serata di martedì si iniziava a vociferare di una presunta presa di posizione dell’olandese e di una sua “Alle prime luci dell’alba però l’intervista rilasciata da mister Gasperini a L’Eco di Bergamo ha iniziato a rimbalzare nelle chat dei tifosi e sui social, scatenandosono stati questi i sentimenti che hanno accomunato i sostenitori nerazzurri, increduli. L’hanno vissuta comequel tuttocampista capace di tutto che si batteva una mano sul cuore alla festa dell’Atalanta, quando urlava a squarciagola insieme ai compagni “” dall’alto del pullman che poco più di due mesi fa lo portava in trionfo per Bergamo dopo la vittoria della Coppa di Europa League. “. La delusione lascia il posto allo sdegno per “essersi rifiutato di continuare a svolgere il suo lavoro in club chee che ha creduto così tanto in lui da, fanno eco altri, che ora però vogliono liberarsi di un giocatore ritenuto ormai ai più“Avrebbe dovuto fare pressione alla Juve, se lo voleva così tanto bastava offrire 60 milioni, anziché all’Atalanta che è stata chiara e corretta fin da subito con lui”, l’opinione della maggior parte dei tifosi.

Ora però che la telenovela si è arricchita di un nuovo capitolo, con la presentazione delper non allenarsi causa stress, è l’ironia a fare da padrona nella piazza orobica. Stanno circolando diversi certificati medici falsi con scritte frasi di scherno rivolte all’olandese, dalal “mal di Atalanta”. “A Bergamo resta solo chi ama la maglia nerazzurra,tanto la dirigenza sa rinnovarsi sempre con profili di qualità”, dicono ora tutti gli atalantini, “per questo diciamo che è meglio non arrivino all’Atalantanon è partito con i compagni per Amburgo, teatro dell'ultimo test-match contro il St Pauli prima della Supercoppa con il Real Madrid del 14 agosto a Varsavia, ma l'Atalanta non ha ancora risposto all'offerta daper lui. I Percassi, fermi sullaspettano di capire se arriverà qualcheNon è piaciuto al club bergamasco l'affondo della Juve di marzo, che ha sorpassato la società orobica, e in ogni caso non vuole favorire una diretta concorrente.