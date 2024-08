Milan, Abraham obiettivo concreto: la Roma può aprire al prestito, minaccia Tiago Pinto

Il giorno 4 di Zlatan Ibrahimovic ha portato in Emerson Royal al Milan. Mancano 3 giorni per creare il mondo rossonero. 3 come gli acquisti che il club ha ancora in programma dopo il brasiliano, Morata e Pavlovic. Tra questi Paulo Fonseca spera ci sia Tammy Abraham:Come anticipato dalla nostra redazione, l’idea del Milan sarebbe quella di prendere Abraham in prestito con diritto di riscatto per verificare il recupero dal punto di vista fisico prima di procedere all’acquisto a titolo definitivo., stando a quanto rivelato dal quotidiano Il Romanista. Al vaglio anche il possibile inserimento di alcuni giocatori rossoneri all’interno dell’operazione.

Le principali insidie per il Milan arrivano dalla Premier League:. Tammy vuole fortemente il Milan, la Roma preferirebbe cederlo in Premier League per 30 milioni.