Ciccio Caputo a CM: "Sono stato vicino a Roma e Lazio, ora voglio andare all'estero"

Ciccio Caputo è stato uno degli ultimi attaccanti di provincia. Di quelli che segnano gol a raffica - 70 in Serie A, per la precisione - hanno i numeri per arrivare in qualche big ma non vengono presi in considerazione. Poco male.. Lo dice con uno sguardo sincero, genuino. Senza filtri. E continua: "E' normale che quando tocchi certi livelli ti scatta il desiderio di voler arrivare ancora più in alto"."In passato sono stato vicino a qualche club, ma non si è mai concretizzato nulla. Quando ero al Sassuolo ci sono stati dei contatti con la Roma e dopo qualche anno anche con la Lazio"."Angelozzi mi ha contattato per andare a Frosinone. Sono stato molto combattuto perché a lui avrei voluto dire di sì, alla fine ho declinato la proposta per motivi familiari. Ma l'ho fatto con molto dispiacere, lo sa anche lui"."Siamo stati insieme a Bari, per me è una persona speciale e in alcuni momenti particolari durante quell'esperienza ci è sempre stato vicino; a me come agli altri. Vivevamo una situazione societaria complicata, lui non ci ha mai abbandonato"."E' quello che vorrei fare adesso. Il mio desiderio è giocare fuori dall'Italia, ma vediamo cosa succederà"."Al momento non ho ancora deciso perché spero di tornare presto in campo. Ho il patentino di Uefa B e ho iniziato un corso da direttore sportivo, vediamo cosa succederà".