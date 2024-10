Getty Images

Lazio, tensioni in Senato: Lotito si scaglia contro i colleghi in commissione Bilancio

42 minuti fa



Che Claudio Lotito non sia un tipo che va tanto per il sottile, nelle parole e nei fatti, è cosa nota da tempo nel mondo del calcio. In questa legislatura se ne stanno accorgendo anche in Senato, dove il presidente della Lazio è stato eletto ed è membro della Commissione Bilancio. "Non capite un c***o, né di calcio, né di finanza", ha detto il patron biancoceleste ai colleghi durante una seduta di lavoro domenica scorsa. A riportare la notizia è oggi il quotidiano Repubblica, nelle pagine della cronaca politica.



In questi giorni a Palazzo Madama è stato discusso il cosiddetto "decreto Omnibus", una misura che - come suggerisce il nome stesso - contiene numerosi provvedimenti relativi a diverse materie.Dall'attuazione di alcuni progetti previsti nel PNRR all'inasprimento delle norme anti-pirateria, passando per la scuola e i fondi per la cultura e il turismo, Lotito ha inserito nella discussione e fatto votare anche per l'abolizione della norma che prevede la possibilità dell'ingresso dei tifosi nei Consigli di Amministrazione delle società di calcio (approvata lo scorso anno su iniziativa del Ministro dell'Economia Giorgetti). La Commissione si è espressa in senso negativo (la norma resta quindi in vigore) e questo ha portato alla reazione scomposta di Lotito.