Roma, Ghisolfi: "I Friedkin vogliono una grande squadra nel nuovo stadio. Arriva Sertori, su De Rossi e Dybala…"

AFP via Getty Images

Il dirigente francese arrivato dal Nizza ha incontrato alcuni giornalisti a Trigoria. Ecco le sue dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi:- "Vogliamo un club che non sia dipendente da tecnici o dirigenti, vogliamo creare stabilità e lo stiamo facendo ampliando il management. Abbiamo evitato i prestiti per aumentare il valore dei cartellini del club.e ricostruiremo il dipartimento scout".

Daniele è una leggenda, con lui ho sempre avuto un rapporto sincero.. Ora bisogna guardare avanti".- "È arrivato con umiltà e rispetto sia per De Rossi che per i giocatori.Scopro un uomo e un mister di qualità"., ora deve giocare libero di mente dando il meglio di sé.

- "Si dice che manchi un terzino, ma giocando a tre dietro abbiamo parecchi esterni. Sul finire del mercato,ha già dimostrato di meritarlo e lo avrà".- "Non mi sentirete mai parlare di periodo di transizione, ci sono anche gli obiettivi a breve termine e