Getty Images

Cinque tifosi scozzesi feriti in un incidente: hanno dimenticato che in Germania si guida a destra

un' ora fa



Stasera iniziano in Germania gli Europei di calcio, col match inaugurale tra i padroni di casa e la Scozia. La vigilia della partita è stata funestata da un terribile incidente stradale, che ha lasciato cinque tifosi scozzesi feriti, due in gravi condizioni: si è trattato di uno scontro frontale tra due automobili lanciate a tutta velocità l'una contro l'altra, conseguenza dell'abitudine di guidare a sinistra nel Regno Unito, contrariamente a quanto accade in Europa, dove si guida tenendo la destra. L'incidente ha avuto luogo la scorsa notte vicino all'aeroporto di Weeze, a circa 70 chilometri da Dusseldorf.