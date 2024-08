Clamoroso all'Olimpico: Milan, Leao e Theo Hernandez non partecipano al cooling break con Fonseca

, dove sta andando in scena la sfida, valida per la terza giornata di Serie A, fra la Lazio di Marco Baroni e il Milan di Paulo Fonseca.Dopo il pareggio siglato da, appena subentrato a Chukwueze, le due squadre, sotto la direzione dell'arbitro Massa, hanno effettuato il classico cooling break di metà tempo per riprendere fiato a causa delle elevate temperature estive.che hanno deciso di staccarsi dal resto del gruppo e di dissetarsi e chiacchierare fra di loro dalla parte opposta del campo (come evidenziato dall'immagine di copertina della diretta televisiva a cura di DAZN).

Va segnalato, in ogni caso, per dovere di cronaca, come i due erano appena stati messi in campo da Paulo Fonseca e avevano, pertanto, appena ricevuto le varie indicazioni dall'ex Roma e Lille.