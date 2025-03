AFP via Getty Images

Milan-LazioMaignan; Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceicao.Provedel; Marusic, Gila, Gigot, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna.All. Baroni.ManganielloIldi Sergiotorna in campo indopo le due sconfitte consecutive contro Torino e Bologna, che hanno seriamente compromesso la rincorsa alla zona Champions League, con il quarto posto occupato dalla Juve distante ora otto punti: nel posticipo domenicale dellaultima chiamata per i rossoneri ottavi, se vogliono sperare di rientrare nella lotta per l'Europa,in casa contro ladi Marco, quinta a quota 47 punti, con sei punti di vantaggio sui rivali e solo due in meno dalla Champions, alla ricerca dei tre punti che porterebbero al sorpasso provvisorio sui bianconeri.