AFP via Getty Images

Lazio-Milan 0-0: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni: Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor. All. Fonseca: Davide Massa della sezione di Imperia

proveranno a rialzarsi dopo i rispettivi ko alla seconda giornata e dopo un avvio al di sotto delle aspettative. Sarà il primo big match per Marco Baroni alla guida dei biancocelesti. Contro i rossoneri, tecnico e società si aspettano un approccio diverso in campo rispetto alla gara sottotono persa a Udine. Tra gli uomini di Fonseca, invece, c'è voglia di riscatto, in seguito a un avvio di campionato a rilento e al solo punto registrato nelle prime due uscite di Serie A.