Clamoroso Genoa, offerto Sampaoli per sostituire Gilardino: la risposta del club e gli altri nomi

Ildeve fare i conti con un inizio di stagione a dir poco difficile, che ha regalato al Grifone una sola vittoria in 8 partite tra Serie A e Coppa Italia, per un totale di 5 punti conquistati e un deludente 18° posto a +1 sull'ultimo posto condiviso da Monza e Venezia. Un risultato in completa antitesi con quanto raccolto nella scorsa stagione, quando la squadra di Alberto Gilardino si era piazzata 11a, quasi a ridosso della zona Europa. Una situazione che fa riflettere sul futuro della panchina, con un nome comparso a sorpresa nell'elenco dei papabili per il futuro del Genoa:

E quindi sul banco degli imputati finisce proprio Alberto Gilardino, che non è fin qui riuscito a tirare fuori dai suoi il meglio, con l'eliminazione in Coppa Italia nel derby con la Sampdoria e il recente crollo per 5-1 con l'Atalanta (cha ha seguito quelli per 2-0 col Venezia e per 3-0 con la Juve) a pesare in particolar modo. Inizia quindi il toto-panchina: come riporta il Secolo XIX,tra le altre.Come riporta il quotidiano, tuttavia, da Genova arrivano smentite ed è proprio un virgolettatto di, ad rossoblù:. Una smentita che al momento riconferma la fiducia a Gilardino, che tuttavia rimane in bilico se nelle prossime sfide non dovesse arrivare un'inversione di tendenza. Quello di Sampaoli rimane un profilo illustre da tenere d'occhio per il futuro, mentre nei giorni scorsi si erano fatti anche i nomi di Igor Tudor, Gabriele Cioffi, Leonardo Semplici e Davide Ballardini.