Genoa, ecatombe senza fine: si ferma anche Miretti

Getty Images

Più che un bollettino medico, il report stilato giornalmente dallo staff sanitario del Genoa sembra assomigliare sempre più a un bollettino di guerra. Non passano infatti più di un paio di giorni prima che l'elenco degli indisponibili rossoblù venga aggiornato. Ad aggiungersi a una lista che nei giorni scorsi aveva accolto anche il nome di Vitor Vitinha spunta ora quello diIl giovane centrocampista arrivato a fine agosto in prestito dalla Juventus ha dovuto rinunciare alla chiamata dell'Under 21 azzurra a causa di un. Ennesimo infortunio di questo tipo per un giocatore di Alberto Gilardino in questo nerissimo avvio di stagione.

Per il 22enne piemontese, da poco messosi a disposizione del tecnico di Biella dopo un doppio infortunio patito a fine estate, questa voltaCon ogni probabilità niente di più di un semplice indolenzimento. Un campanello d'allarme che, visto il momento, a Pegli è comunque suonato come una sirena, inducendo al massimo della prudenza per evitare guai peggiori al ragazzo in un periodo in cui l'organico rossoblù è letteralmente ridotto all'osso.Nelle prossime ore, ad ogni modo,per capire la reale entità dell'infortunio e soprattutto vedere se potrà essere abile e arruolabile per la gara di sabato prossimo contro il Bologna.