AFP via Getty Images

Clamoroso in Bundesliga: cade l'imbattibilità in campionato del Bayer Leverkusen

Redazione CM

22 minuti fa



Cade l’imbattibilità, in campionato, del Bayer Leverkusen.



La squadra di Xabi Alonso, di scena per la seconda giornata di Bundesliga, si è fatta rimontare dal 2-0 in casa dal Lipsia e ha perso per 2-3 davanti ai propri sostenitori.



Dopo le reti di Frimpong (39′) e Grimaldo (45′), i ragazzi di Marco Rose - espulso durante la sfida - hanno ribalatato la partita grazie alla rete di Kampl (45′) e alla doppietta di Openda (57′ e 80′).



Una sconfitta clamorosa per le Aspirine che non perdevano in Bundesliga dal lontano 27 maggio 2023, ultima giornata della stagione 2022/2023 (3-0 contro il Bochum). L’ultimo ko, tra tutte le competizioni, invece, risaliva alla finale di Europa League contro l’Atalanta.