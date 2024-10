Yamal vittima di insulti razzisti durante il Clasico: dura presa di posizione di Vinicius

AFP via Getty Images

Il big match traha visto i tifosi dei Blancos protagonisti di uno spiacevole episodio di matrice razziale all'indirizzo del giovane attaccante blaugrana, in occasione del gol del momentaneo 0-3. Al termine della partita, poi, il Real ha condannato quanto successo, con un duro comunicato ufficiale: "Il Real Madrid condanna fermamente qualsiasi tipo di comportamento che implichi razzismo, xenofobia o violenza nel calcio e nello sport e si rammarica profondamente degli insulti che alcuni tifosi hanno pronunciato ieri sera in uno degli angoli dello stadio. Il Real Madrid ha aperto un'indagine per individuare e identificare gli autori di questi insulti deplorevoli e spregevoli, al fine di adottare le relative misure disciplinari e giudiziarie".

Il giorno dopo, poi, anche- che da anni si sta spendendo in prima persona nella lotta al razzismo - ha voluto prendere posizione, mostrando tutta la sua vicinanza nei confronti dei giocatori del Barca: "È deplorevole quanto accaduto al Bernabéu con insulti razzisti. Non c’è posto per questi criminali nella nostra società. Tutto il mio sostegno a Lamine, Ansu, Raphinha. Madrid e la polizia identificheranno e puniranno i colpevoli!”