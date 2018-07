La giornalista brasiliana Claudia Garcia ha parlato della situazione di Cristiano Ronaldo a Tutti convocati su Radio 24: "Molto dipende da Mendes, lui sta facendo tutto per convincere il Real a lasciarlo andare a quel prezzo. Non possono uscire sconfitti nè Perez nè la Juve che si è esposta. Ronaldo farà ancora 2-3 anni a gran livello, ma non vuole nemmeno finire come Raul o come Casillas. Il PSG non vuole investire su un CR7 di 34 anni, lo United nemmeno, ha avuto qualche problema con Mou, ma anche lui stesso che è uscito come un idolo da lì non vorrebbe tornarci. CR7 a livello fisico ora ha 28 anni. Lui ammira la costanza della Juventus in Champions".