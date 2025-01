Kolo Muani-Juventus, Carlos Soler è il giocatore che può sbloccare l'affare

Da quandoè arrivato a Torino, il Psg si sta muovendo per cercare di sbloccare il trasferimento a livello burocratico. Il problema è noto: il club francese ha raggiunto il numero massimo di operazioni in prestito in questa stagione,- Tra i giocatori ceduti a titolo temporaneo c'è, girato in estate al West Ham dove nella prima parte di stagione ha fatto una ventina di partite.. Il club inglese vorrebbe uno sconto considerando anche la necessità del Psg di cederlo, nei prossimi giorni ci saranno nuovi colloqui per provare a trovare una quadra.

- Ai club italiani è stato accostato Cher Ndour, cresciuto tra Bergamo e Brescia e in estate girato in prestito al Besiktas.. Per Soler invece i dialoghi tra Psg e West Ham andranno avanti, con la Juventus alla finestra in attesa che i francesi sblocchino una trattativa formalmente chiusa da giorni.