Stadio Santiago Bernabeu, Ancelotti contro Simeone nel derby di Coppa del Re tra Real Madrid e Atletico Madrid. Due che sembrano aver dato una riassestata a un periodo di magra. Carletto è stato l'ultimo allenatore dei blancos a vincere la Coppa del Re nel 2014. La stampa spagnola ha voluto giocare eleggendo la supersquadra di oggi ed è venuto fuori che solo due sarebbero gli "eroi" biancorossi e ben nove quelli dei padroni di casa. Non so se i colleghi iberici avranno avuto ragione, lo vedremo soltanto alla fine. Ma certo che a questo punto la quota dell'1 non sembra proprio stracciata.



Incredibile ma vero questa volta si può proprio dire. E cioè che nell'altro quarto di finale tra il Valencia e l'Athletic Bilbao le ultime dodici sfide, due di Coppa del Re e dieci di Liga, sono finite tutte tranne una con un bell'underone di quelli stentorei. Ringhio Gattuso vorrebbe prendersi questo successo nel suo Mestalla, gli basterebbe il minimo dei vantaggi. Ma certo che per vedere l'over in una eliminazione diretta così bellamente instradata sull'under di tutta una vita ci vorrebbero delle lenti a contatto particolarissime.





Real Madrid-Atletico Madrid 1 (quota 1,92)

Valencia-Athletic Bilbao under (1,60)



