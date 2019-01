Va bene, i Wolves sono la sorpresa della stagione nel Regno Unito; va bene, gli arancio-neri sembrano in grado di qualsiasi colpo. O almeno di tanti. Ma qui al Moulineux arriva la capolista della Premier, che ha appena portato sulle spalle la sconfitta dal Manchester City, in Premier. Per niente meritata. E quindi Klopp e gli altri, che ovviamente pensano al titolo maggiore, non andranno per fare allenamento. Anche perchè la FA Cup è tutto meno che un allenamento. Detto questo, i Reds alla pari si prendono. Come se fossero il prosecco che passa sul vassoio del cameriere,



Scendiamo in Portogallo, per due partite della Primeira Liga con le grandi. Lo Sporting è atteso in casa del Tondela. Nelle ultimo otto in casa, parlando sempre di PL, il Tondela ha fatto 5 under e 3 over. Considerando che arriva la seconda in classifica, si chiuderà ancora di più. La quota, a 2,04, si acciuffa. Anche se il rischio c'è.



Si chiude a notte alta con il Porto che riceve il Nacional. Nelle ultime dieci in casa della capolista, sei vittorie con over 2,5 e quattro con under 2,5. Ma il Nacional ha subito 16 reti in 7 trasferte, più di due di media. E ora ci sono quelli forti davvero. Si può solo parcheggiare il pullman davanti alla porta e poi fare il conto alla fine.













I CONSIGLI DEL LUNEDI'





Wolves-Liverpool 2 (quota 2,00)



Tondela-Sporting under 2,5 (2,04)



Porto-Nacional 1/over 2,5 (1,40)





Il terno vale 5,71 volte la posta