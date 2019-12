. Con l'capolista e lache ha appena sbancato, alla fine di una pioggia fitta come la vita, il campo della seconda difesa della, il. Assenze pesantissime sono previste, questo sì. Ma lo scontro è una certezza da tempo, guardate qui. Quando si gioca al Meazza, nelle ultime dodici è uscito solo tre volte il no-gol. Quindi si fronteggiano sempre a mani aperte, per darsele. La quota lo certifica ma non è così bassa da scansarla.Nella Liga l'Asarà ospite a(in valenciano, Villarreal in spagnolo). I sottomarini gialli sono velenosi come i serpenti velenosi, quando si svegliano e gli parte la brocca bisogna lasciarli perdere. E noi li lasciamo perdere... Simeone ha appena detto che è l'anno di transizione; mi pare chiaro che la frustata sulle natiche dei giocatori sia arrivata. E questa è l'occasione giusta per vincere una partita in trasferta (il 25 settembre è lontano, quel giorno a Palma di Maiorca si festeggiò l'ultima fuori casa, nella Liga).In Portogallo ci offronoe una quota accessoriata per l'under 2,5. Nelle ultime quattordici edizioni di questo incontro allo Estadio de Bessa Seculo XXJ, undici sono le uscite dell'underone e tre (miserelle miserelle) dell'overone. Vi basta?Per mettere la ceralacca alla quaterna c'è, in Championship. Credo che ogni volta (poche, pochissime) che abbia preso in considerazione i blu del Millwall il segno sia stato lo stesso: 1. Al The Den c'è la sua forza, il suo coraggio, il suo pubblico. Lì nella stagione ha perso soltanto una volta. E' imbattuto da cinque partite in casa e, in questa striscia, ha segnato ogni volta due gol. Vincendone tre e pareggiandone due. Il Nottingham è quarto, ben staccato dalle prime due (ma con il match col Reading da recuperare) ed è sei punti avanti ai padroni di casa. La testa coronata giusta da far cadere.Inter-Roma gol (quota 1,62)Villarreal-Atletico Madrid 2 (2,35)Boavista-Benfica under 2,5 (1,77)Millwall-Nottingham Forest 1 (2,50)