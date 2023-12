Anche se i viola arrivano dai supplementari disputati in Coppa Italia contro il Parma, stasera non potranno muovere un orecchio dalla parte sbagliata. Perché all'Olimpico di Roma è vero e proprio spareggio per l'Europa dei grandi, oltretutto preso atto che Milan, Napoli Lazio hanno calpestato un'altra banana. Chi vince stasera tra Mourinho e Italiano mette tra sè e gli altri una mareggiata. E il solito "sold out" che spingerà i giallorossi dietro le spalle sarà un regalo di Natale. NIco Gonzalez è convocato ma sarà in grado di fare una minima differenza?



Vado direttamente sulla Premier League anche se è un periodo che sta regalando l'impossibile (e i banchi di scommesse calcistiche si riconoscono dalle ciaramelle che suonano a tutto andare). Tottenham-Newcastle potrebbe voler dire gol, l'ultima per entrambe è stata un misfatto, hanno fatto paura a se stesse, non vorranno né potranno assolutamente ripetersi. E Luton-Manchester City? I Citizens sono appena stati squartati da Emery, l'uomo del giorno, ma qui non possono certo mettere altri piedi in fallo pena il Torquemada (anche se il Luton tre li ha saputi fare persino all'Arsenal!). Everton-Chelsea sembrerebbe il gol dell'anno. Ma che dico dell'anno: del secolo.



Roma-Fiorentina 1 (quota 2,05)

Tottenham-Newcastle gol (1,45)

Luton-Manchester City gol/over (2,15)

Everton-Chelsea gol (1,57)



Quaterna da 10 volte la posta