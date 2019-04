L'ambo della sera sembra proprio quello. Quotina ina ina. Questo va detto. Ma chi dall'ambo vuole partire per costruire qualcosa di più grosso - o di molto più grosso - non so come possa partire da altro.



La prima è Southampton-Liverpool, ovvero la capolista che va al St. Mary's Stadium. Le ultime tre sfide dirette, ovvero quelle con i rossi forti davvero, sono finite con un totale di 8-0. Otto gol contro nessuno. In più, quest'anno c'è il testa a testa con il Manchester City di Guardiola, ogni punto perso è scaraventato nella melma. Il 2 è sacrosanto.



L'altra colonna portante è in Portogallo, dove il Porto - appaiato in testa al Benfica - incontra il Boavista. Poche storie, è vero che nella testa dei Dragoni c'è ancora la Champions League. Ma nella lotta al titolo non si possono buttare dal ponte punti che sulla carta sono tuoi. E che si possono mettere a casa già dal primo tempo (1/1 primo tempo/finale).



Francia. Guardate qua. C'è Bordeaux-Marsiglia. Sfida incredibile se andiamo a controllare i precedenti. Negli ultimi DIECI, da una parte e dall'altra, sono NOVE gli underoni. Impossibile non prenderne atto.



Bundesliga con Mainz-Friburgo. Dodicesima e tredicesima in classifica, già praticamente salve. Niente di più facile che le due possano decidere di divertirsi a suon di gol. Non credo che ne venga fuori una messa cantata.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Southampton-Liverpool 2 (quota 1,45)



Porto-Boavista 1/1 primo tempo/finale (1,52)



Bordeaux-Marsiglia under 2,5 (1,67)



Mainz-Friburgo gol (1,67)



La quaterna vale 6,14 volte la posta.