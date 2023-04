Non c'è in ballo solamente la finale di Coppa Italia nei centottanta minuti trama anche la final four della Supercoppa Italiana che si giocherà nel 2024 tra le prime due del campionato e le finaliste della Coppa Italia, in Arabia Saudita. Soldi soldi soldi soldi: di tutto di più. Quarti di nobiltà per Italiano e per una Cremonese che ha saputo prendere a schiaffi Spalletti e poi Mourinho, wow! Ecco perchè oggi allo Zini potrebbe spuntare una partita simile a Juve-Inter di ieri. Due squadre abbastanza chiuse che non vogliono subire. Pochi giorni fa finì 0-2 per la Viola ma Ballardini potrebbe aver dato un'occhiata a cosa inventarsi in Coppa Italia. E se pensiamo che i grigiorossi hanno segnato l'ultimo gol casalingo ai Viola (nel '91 e perdendo) e' possibile appuntarsi sull'under. La serie vittoriosa (otto in fila!) dei toscani potrebbe rallentare. Anche perchè c'è la rivincita in casa.per definire l'altra finalista insieme con l'Osasuna. I blaugrana vinsero al Santiago Bernabeu, qui per me il match sarà tutt'altro che blindato. Ile proveranno tutte stando cosi' lontani (dodici punti!) nella Liga, l'over ci può stare.Così come adove, in Premier League, lodeve rifarsi dell'ultimo stop di Newcastle. Ma ilne ha appena segnati tre a Brighton, come non andare sull'over?che abbiamo visto in palla, sufficientemente per andare in casae fare cassa anche li'.Vediamo se questa quaterna cambia il giro degli ultimi giorni.Cremonese-Fiorentina under (quota 1,75)Barcellona-Real Madrid over (1,80)Manchester United-Brentford over (1,68)West Ham-Newcastle 2 (2,10)Quaterna da 11,1 volte la posta