La primasi gioca a Torino, pochissimi giorni dopo le "mani" (?) di Rabiot e Vlahovic in Inter-Juventus (0-1) di campionato. Il post-gara è passato dopo vari movimenti visti e rivisti al rallentatore. Potrebbe essere il motivo in più per spegnere il match e non regalare il massimo dei massimi di una partita movimentata. Oltretutto gli ottimi risultati fatti arrivare da Allegri dopo il -15 sono più che altro vittorie con under. QuiLa finale di Coppa di un anno fa fini' 2-2 nei tempi regolamentari con i due gol nerazzurri decisivi nei supplementari ma quella era una partita secca. Davanti ai sessantottomila spettatori dell'Olimpico di Roma. Comunque sulla carta diversa da questa. Oggi ci sarà Massa ad arbitrare: è in buon momento.doveva in teoria essere il meglio del turno infrasettimanale di Premier League ma c'è da piangere sotto tutti i punti di vista. Dopo che anchee' stato fatto accomodare all'uscita. In un match che doveva essere tra due big (e non lo è) si va a prendere un numero gnegnè:. La quota è fantasmagorica!Robertoha visto scivolare due punti fondamentali in casa contro il Brentford ma almeno uno l'ha ripreso a partita quasi finita (rigore al novantesimo!). Oggi andrà in casa dele sa una cosa: che nelle ultime dodici trasferte (Premier, coppe e un'amichevole) è sempre uscito iltranne in due casi (contro Charlton e Stoke).Coppa del Re, partita di ritorno tradopo lo 0-1 di Pamplona: chi si guadagnerà la finale? Nel 2009 si incontrarono queste due sempre in Coppa ma erano ottavi, furono due under (1-1 e poi 2-0 per i baschi a Bilbao). Visto come è finita l'andata preferisco andare sulla copia-carbone.