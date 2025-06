Comolli LIVE: "Tudor sarà l'allenatore della prossima stagione. Prenderemo un dt e un ds, ecco il ruolo di Chiellini"

, nuovo Direttore generale della, si presenta in conferenza stampa. Francese, classe 1972, Comolli arriva da un'esperienza come presidente del, e in passato ha lavorato come scout o direttore sportivo per"Sono lieto di essere qui, è un privilegio essere il direttore generale.per diversi motivi, i grandi giocatori che hanno gioco qui e sono sempre stato attratto da organizzazioni vincenti e la Juve è sempre stata un modello. Da scout sono stato al Delle Alpi. Ho apprezzato la cultura della Juventus".

".. Sarà anche direttore tecnico, lavoreremo a stretto contatto su diversi aspetti del club, dal punto di vista tecnico e commerciale. Facevamo parte dello stesso comitato all'Uefa,. Sono appassionato del settore giovanile, passeremo da un ambito all'altro, abbiamo collaborato bene insieme. Abbiamo creato un comitato sulla football strategy che discuterà di giovani e prima squadra e Giorgio farà parte di questo. Non si occuperà di mercato o allenamenti".

, con un occhio al settore giovanile e riporterà a me.. Sono due ruoli e ne abbiamo già discusso per formare la struttura migliore. Ho in mente la persona giusta, è un processo ma non vogliamo essere affretti".Abbiamo fatto un accordo con il Psg per il prolungamento del prestito di Kolo Muani. Ho parlato con il calciatore settimana scorsa. Ha deciso di giocare il Mondiale con noi e rimarrà. Abbiamo parlato con il Psg per il Mondiale, per dopo invece sono ottimista per raggiungere un accordo per l'intera stagione. Il Psg non ha chiuso al prestito e il giocatore è propenso".

"Mi congratulo per i risultati di questa stagione. Cosa manca? Vincere la Champions League. Ho una passione per il calcio femminile, ho cercato di sviluppare anche quest'area".Entusiasmo costante, tutte le mattine quando mi sveglio provo questa sensazione. Ho cominciato da bambino, idolatravo giocatori come Platini. Non ho mai sognato di diventare un giocatore, ma un allenatore. Il primo allenatore che ammiravo era Trapattoni. Non voglio dirvi che ero un tifoso della Juve ma ho sempre seguito la Juve".Alcuni sono già tornati, altri torneranno dalle nazionali. Non vedo l'ora di incontrare tutti, ne abbiamo già parlato con Giorgio circa lo staff e voglio conoscere tutti. Penso di avere un'idea di cosa possa dare la squadra, ho detto tutti che non è solo l squadra che gioca ma c'è anche una squadra dietro e sono tutti importanti. Se andiamo al Mondiale non c'è altro modo di approcciarci se non fare il possibile per vincere".

"L'anno in cui era al Marsiglia ci hanno battuti due volte. Abbiamo anche riso di questo, la prima volta che gli ho parlato gli ho detto: ti ricordi cosa ti ho detto dopo quelle partite? L'intensità e la tenuta mentale, non ci sono molti allenatori in Francia che possono raggiungere quel livello e sì se lo ricordava. Ha fatto un lavoro eccezionale al Marsiglia. L'intensità e la tenuta mentale del Marsiglia in quella stagione era impressionante".- "La prima volta che ho incontrato la proprietà mi è stato chiesto cosa volessi raggiungere. Ho detto che volevo vincere. Non posso garantire che vinceremo, ma posso garantire che farò di tutto per vincere. Quando si guarda alla maglia della Juve l'unico modo è cercare di vincere. Cercare di vincere sarà la mia ossessione e questo fa già parte della cultura del club. Sulla struttura: ho già dato indicazioni sul doppio ruolo, l'ho visto negli Usa e in Europa dei club lo fanno già. Io ho fatto il ds e so qunto si difficile. Il calcio è sempre più globale, i compiti sono diversi e per questo bisogna distinguere direttore tecnico e sportivo. Il ruolo di Giorgio, più il direttore tecnico e sportivo e il mio ruolo: sono questi i ruoli che plasmeranno il club".

"Ho parlato con Dusan la settimana scorsa. Il giocatore dovrebbe tornare a breve e voglio parlargli per sapere cosa ha in mente. Lui è un top player, qualcosa non ha funzionato, mi rendo conto non sia abbastanza, non so di chi siano le colpe. Devo parlare con il giocatore e capire, non c'è dubbio che sia un top player. Bisogna capire quali sono le sue intenzioni"."Due ruoli di alto profilo, c'è un processo che dobbiamo portare avanti. Prossima settimana, o settembre. Credo che lo faremo prima della prossima finestra di mercato, ma non vogliamo essere affrettati".

"Un grande amico, ho molto rispetto per il lavoro che ha sempre fatto e alla Sampdoria ha fatto un lavoro eccezionale. Avrei voluto fare io dei suoi acuisti. Ma non è un'opzione per la Juventus, siamo amici ma non è una persona per la Juventus"."Fa parte della mi carriera, lavoro con i dati da 25 anni. Ho sempre pensato che quando ci si rivolge a me ci si spetta che porti questa esperienza e penso che anche alla Juventus sia così. Siamo pagati per creare emozioni, il mio primo lavoro, 3 volte a settimana, è garantire che la nostra comunità raggiunga il più alto livello di emozioni, è il mio pensiero fisso al mattino. Allo stesso tempo, come decisori non dobbiamo essere guidati dalle emozioni ma essere razionali. L'1 agosto 2025 sarà il 33esimo anno nel calcio, non mi sono mai imbattuto in un approccio più razionale che non sia l'utilizzo dei dati".