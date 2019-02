Si avvicina la data Champions (sarà martedì) e la Roma anticipa a Verona con il Chievo. Partita superspinosa. Per due motivi almeno. 1) E' stata agganciata da Lazio e Atalanta e adesso non c'è solo il Milan (che è un punto sopra); 2) con i clivensi è da vincere in ogni modo, qualsiasi altro risultato ti spingerebbe a mezza gamba nella palude delle contestazioni. E Di Francesco... Comunque, con la Roma si va facile, i gol da una parte e dall'altra sembrano essere un must, Olsen ne sta subendo una carrettata. Vedremo.



Bundesliga. Assalto alla zona coppe per il Mainz, che riceve il Leverkusen e deve provarle tutte. Tra una squadra e l'altra, tra il rendimento casalingo e quello esterno più la tipologia di una partita in cui, da una parte e dell'altra, si può rischiare grosso, l'over 2,5 si fa nettamente preferire al resto.



Digione-Marsiglia sembra già giocata e date alle stampe. Tre volte si è andati in campo al Gaston Gerard e tre volte hanno vinto i marsigliesi, sempre con gol a pioggia. Si può provare la combo X2/over 2,5. Per pararsi un po'.



Liga. Dietro Valencia e Athletic Bilbao, è proprio il Villarreal la squadra che pareggia di più (10). A Valladolid, avversario che è più avanti in classifica di sei punti, un pareggio potrebbe forse andare bene a tutte e due. Il Sottomarino giallo deve evitare assolutamente un'altra sconfitta pena la retrocessione sempre più vicina, i padroni di casa manterrebbero un vantaggio con i baffi.



P.S. Giornata complicata per una quota al superbacio.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Chievo-Roma gol (quota 1,72)



Mainz-Leverkusen over 2,5 (1,57)



Digione-Marsiglia X2/over 2,5 (2,65)



Valladolid-Villarreal X (3,35)



La quaterna vale 23,9 volte la posta.