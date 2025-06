Ghisolfi-Roma, sarà risoluzione contrattuale: in chiusura l'arrivo di Massara

13 minuti fa

In un'estate nella quale Ranieri ha cambiato ruolo da allenatore a consulente/consigliere dei Friedkin e in panchina è arrivato Gian Piero Gasperini, la Roma cambia qualcosa anche nei cambi dirigenziali: Florent Ghisolfi andrà via, in queste ore sta risolvendo il contratto con la Roma per una separazione consensuale tra le parti; al suo posto dovrebbe arrivare Frederic Massara, che ha già lavorato a Trigoria dal 2011 al 2016 nel periodo durante il quale faceva da braccio destro di Walter Sabatini.



