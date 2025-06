Tuttosport - Milan-Juventus, clamorosa ipotesi di scambio: Theo Hernandez per Vlahovic

hanno decisamente rafforzato i loro rapporti negli ultimi mesi, come dimostra l'operazione che ha visto Pierre Kalulu trasferirsi a titolo definitivo in bianconero dopo il prestito della passata stagione o i contatti del gennaio scorso per Fikayo Tomori. Secondo quanto riferisce Tuttosport,Il terzino francese è in scadenza di contratto nell'estate del 2026 e gli ultimi tentativi per raggiungere un'intesa per prolungarlo risalgono a parecchi mesi fa.Dal canto suo, il giocatore – che non ha mai chiuso all'idea di rimanere fino alla scadenza del contratto – ha provato senza fortuna ad accasarsi prima al Real Madrid (i blancos hanno declinato l'autoproposta di Theo) e poi all'Atletico, che ha abbandonato il tavolo delle contrattazioni per le richieste rossonere non inferiori ai 25 milioni.Altrettanto intricata è la questione diper ridurre il carico a bilancio. Da qui l'esigenza di trovare una soluzione in uscita, ma ad oggi – tolta un'offerta dal Fenerbahce – nessun top club estero ha manifestato un interesse concreto per il centravanti serbo. Resta così sullo sfondo il Milan, complice il gradimento di Massimiliano Allegri, che ri-allenerebbe volentieri Vlahovic., riportata da Tuttosport,visto che Theo Hernandez percepisce oggi 4,5 milioni di euro netti più bonus, mentre l'attaccante della Juventus dovrebbe rivedere sensibilmente le proprie pretese per trasferirsi al Milan, che ha in Rafa Leao il suo calciatore meglio pagato dall'alto dei suoi 7 milioni di euro a stagione.