La big questa volta bisogna lasciarla fuori. Non ho trovato modo nè maniera di inserire la partita dell'Inter in qualsiasi guisa, arriva lo Spezia con tanti problemi e, a meno che di scegliersi un handicappone o un marcatore (Lautaro?), l'ispirazione non è venuta. Anche perchè le altre tre di Serie A si possono mettere in fila accanto al pronostico del sabato che mi piace di più. Da pescarsi nella Premier League. E del quale vi parlerò in finale.E che hanno entrambe motivi per ripetersi. Il Toro ha la garra sconfinata generata dalla lite tra Juric e l'universo-mondo granata (che ha dato i primi tre frutti); la Lazio di Sarri vuole fare molto di meglio in trasferta di quello che ha raccolto nella prima stagione. Qui sono per chi ha saputo rimontare in dieci uno svolgimento dannato dalla grottesca espulsione di Maximiano con il Bologna., i campani avrebbero potuto perdere 0-6 con la Roma. E i friulani hanno messo più di qualche brivido addosso ai Campioni d'Italia del Milan. Per me 1 indiscutibile.in serata. I primi dovranno dire di essere una squadra diversa da quella che ne ha presi tre dalla Juve e vedrete che la reazione ci sarà, nonostante Raspadori sia stato ceduto; i secondi hanno perso all'ultimo secondo dall'Inter facendo bene e addirittura avendo la possibilità di passare in vantaggio una volta raggiunto l'1-1.L'apparso nella prima parte della stagione è una squadra che può mettere le grandi di Premier League in difficoltà, anche quelle forti forti. Oggi l'ostacolo sarà il Bournemouth e sembra troppo basso per infrangercisi (anche se alla prima battè l'Aston Villa, 2-0 al Vitality)., almeno in partenza.Torino-Lazio X2/gol 2-4 (quota 1,90)Udinese-Salernitana 1 (1,73)Sassuolo-Lecce gol (1,60)Bournemouth-Arsenal 2/2 primo tempo/finale (2,05)Quaterna da 10,7 volte la posta