Co-CEO Investcorp: 'Interesse verso Inter e Milan? Ecco la verità'

5 minuti fa



“Inter e Milan? Sono grandissimi club e istituzioni, soprattutto per i propri tifosi. Ogni tanto mi gratto la testa quando leggo la stampa italiana dire che Investcorp fa questo o quello e mi dico ‘davvero? Non me lo ricordavo’. No, non vogliamo e non non abbiamo guardato negli ultimi due anni ad acquistare o investire in Inter o Milan. Hanno i loro azionisti, Steven Zhang e RedBird, sono degli ottimi azionisti. Non è un investimento in cui guardiamo”. Lo ha detto Hazem Ben-Gacem, Co-Chief Executive Officer di Investcorp, intervenuto durante il Merger & Acquisition Summit organizzato dal Sole 24 Ore.